Моргенштерн* распродает украшения из-за проблем с деньгами в Дубае

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) признался, что испытывает финансовые трудности. Как сообщает «Слово и Дело», проживающему в Дубае музыканту приходится распродавать свои дорогостоящие украшения.

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В соцсетях Моргенштерн* обратился к подписчикам, заявив, что его уровень доходов упал и ему требуется поддержка. Он продемонстрировал несколько дорогостоящих лотов, среди которых была подвеска с долларом и калькулятор, украшенный бриллиантами.

«Все, я продаю все цепи, у меня проблемы с деньгами», — заявил он.

Отметим, что за границей рэпер продолжает выступать в ночных клубах, однако, по всей видимости, этих доходов не хватает на привычный уровень жизни. Его двоюродный брат Максим Штерн рассказывал журналистам, что рэпер распродал почти все имущество и бизнес в России.