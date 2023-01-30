Садальский жестко высказался о Корчевникове после его критики Кикабидзе

После слов Бориса Корчевникова об умершем Вахтанге Кикабидзе, актер Стас Садальский в своем Telegram-канале назвал телеведущего «ковырятелем белья» артистов.
«Не Борису Корчевникову, ковырятелю белья у артистов на своей программе и елейным голосом судить настоящего, честного и порядочного человека и прекрасного артиста Вахтанга Кикабидзе», — высказался Садальский.
По его мнению, Корчевников не дорос еще до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, ни по религиозным меркам, поэтому не может судить такого человека, как Кикабидзе.
«Молод и глуп, чтобы судить людей намного старше себя, считая себя верующим», — заявил актер.
Ранее актер Виталий Гогунский подтвердил слухи, что Бориса Корчевников плохо чувствует себя. По его словам, его состояние здоровья ухудшается, на съемках программы ведущий появлялся в студии со специальным гаджетом и читает по губам, так как почти не слышит. Также появилась информация, что Корчевникову уже начали искать замену.