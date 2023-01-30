Садальский жестко высказался о Корчевникове после его критики Кикабидзе

«Не Борису Корчевникову, ковырятелю белья у артистов на своей программе и елейным голосом судить настоящего, честного и порядочного человека и прекрасного артиста Вахтанга Кикабидзе», — высказался Садальский.

По его мнению, Корчевников не дорос еще до судьи ни по человеческим, ни по профессиональным, ни по религиозным меркам, поэтому не может судить такого человека, как Кикабидзе.

Ранее актер Виталий Гогунский подтвердил слухи, что Бориса Корчевников плохо чувствует себя. По его словам, его состояние здоровья ухудшается, на съемках программы ведущий появлялся в студии со специальным гаджетом и читает по губам, так как почти не слышит. Также появилась информация, что Корчевникову уже начали искать замену.