Таюрская попросила признать ее иноагентом вслед за Прусикиным*

Солистка группы Little Big попросила признать ее иностранным агентом вслед за лидером коллектива Ильей Прусикиным (признан в России иноагентом). Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях она поделилась постом Аллы Пугачевой, которая ранее просила дать ей иноагентский статус вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом).

«Спасибо, Алла Пугачева, за этот текст! Сейчас он мне близок как никогда», — написала Таюрская.

Отметим, что Таюрская и Прусикин*, в отличии от Пугачевой и Галкина, не женаты. Пользователи соцсети стали шутить, что вокалистка таким образом решила урвать часть славы Примадонны

Напомним, что накануне Прусикина* внесли в реестр иноагентов. После этого музыкант записал видео, на котором отмечал вместе с Таюрской свой новый статус. Он поблагодарил за него на английском языке, вставляя в свою речь русский мат.