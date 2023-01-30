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58 минут назад

Таюрская попросила признать ее иноагентом вслед за Прусикиным*

Никита Бородкин

Солистка группы Little Big попросила признать ее иностранным агентом вслед за лидером коллектива Ильей Прусикиным (признан в России иноагентом). Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях она поделилась постом Аллы Пугачевой, которая ранее просила дать ей иноагентский статус вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в России иноагентом).

Таюрская попросила признать ее иноагентом вслед за Прусикиным*
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Спасибо, Алла Пугачева, за этот текст! Сейчас он мне близок как никогда», — написала Таюрская.

Отметим, что Таюрская и Прусикин*, в отличии от Пугачевой и Галкина, не женаты. Пользователи соцсети стали шутить, что вокалистка таким образом решила урвать часть славы Примадонны

Напомним, что накануне Прусикина* внесли в реестр иноагентов. После этого музыкант записал видео, на котором отмечал вместе с Таюрской свой новый статус. Он поблагодарил за него на английском языке, вставляя в свою речь русский мат.

* Признан физлицом-иноагентом.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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