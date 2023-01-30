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36 минут назад

Певец Шура рассказал о примирении с братом, с которым не общался 26 лет

Газета.Ru

Певец Шура Медведев признался, что смог помириться с семьей, которая изначально не принимала его из-за сценического образа. Его слова цитирует «Пятый канал».

Шура помирился с братом, с которым не общался 26 лет
Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница!»Пресс-служба телеканала «Пятница!»

«Я пришел к маме — она открыла дверь, и мы помирились. Поплакали. Позавчера ко мне приехал брат, мы поговорили и помирились. Я в шоке. Я спрашиваю его, сколько мы не общались. Он посчитал — 26 лет», — рассказал артист.

По словам Шуры, в семье его долгое время считали плохим человеком.

«Все хорошо. Слава Богу, мы здоровы. Сейчас мы лучшие друзья, мы все поняли и приняли», — объяснил певец. Шура заявил, что не держит зла на родных и рад примирению.

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