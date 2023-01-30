Шура помирился с братом, с которым не общался 26 лет

«Я пришел к маме — она открыла дверь, и мы помирились. Поплакали. Позавчера ко мне приехал брат, мы поговорили и помирились. Я в шоке. Я спрашиваю его, сколько мы не общались. Он посчитал — 26 лет», — рассказал артист.