Шура помирился с братом, с которым не общался 26 лет

Певец Шура Медведев признался, что смог помириться с семьей, которая изначально не принимала его из-за сценического образа. Его слова цитирует «Пятый канал».
«Я пришел к маме — она открыла дверь, и мы помирились. Поплакали. Позавчера ко мне приехал брат, мы поговорили и помирились. Я в шоке. Я спрашиваю его, сколько мы не общались. Он посчитал — 26 лет», — рассказал артист.
По словам Шуры, в семье его долгое время считали плохим человеком.
«Все хорошо. Слава Богу, мы здоровы. Сейчас мы лучшие друзья, мы все поняли и приняли», — объяснил певец. Шура заявил, что не держит зла на родных и рад примирению.