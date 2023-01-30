В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Дженнифер Лопес едва не сорвалась со скалы на съемках фильма

Lenta.ru

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес рассказала, что едва не сорвалась со скалы на съемках кинокартины «Моя пиратская свадьба» в Доминиканской Республике. Об этом сообщает Daily Mail.

По ее словам, если бы не актер Джош Дюамель, она разбилась бы на смерть.

«У нас с Джошем все получалось неплохо. Я действительно чувствовала, что мы справились. Особенно, когда мы были скованы наручниками и выполняли все эти безумные трюки. Правда, за исключением одного раза, когда я чуть не сорвалась со скалы», — сказала она.

Актриса отметила, что подол ее платья попал под колеса, и она чуть не упала, но Дюамель спас ее.

«Это было чертовски страшно», — поделилась Лопес.

Ранее Дженнифер Лопес рассказала о том, что пережила психическое расстройство, а именно посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), перед тем как выйти замуж за Бена Аффлека. Она также отметила, что их свадьба в Лас-Вегасе в июле 2022 года была идеей Аффлека.

«Однажды Бен просто сказал: "Черт возьми, давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером. Иди на репетицию. Когда ты вернешься, я все устрою"», — рассказала Лопес.

Шоу-бизнес,Видео,Джош Дюамель,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители