Самойлова заявила, что развод с Джиганом помог бы им стать еще богаче

«Чтобы расставить все точки над i, разъясню. Теоретически, например, развестись для нас было бы просто восхитительно, потому что людям наблюдать за драмой гораздо интереснее, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз, это был бы просто лютейший хайп. Так что жить спокойной счастливой жизнью нам абсолютно не выгодно», - объяснила Самойлова