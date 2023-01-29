Самойлова заявила, что развод с Джиганом помог бы им стать еще богаче

Оксана Самойлова порассуждала о возможностях хайпа. Блогер опровергла информацию о том, что в браке их держит лишь общий бизнес, которая все чаще появляется в социальных сетях и некоторых СМИ. Об этом она написала в личном микроблоге.
«Чтобы расставить все точки над i, разъясню. Теоретически, например, развестись для нас было бы просто восхитительно, потому что людям наблюдать за драмой гораздо интереснее, чем за счастливой спокойной семейной жизнью. Наша популярность взлетела бы в сотни тысяч раз, это был бы просто лютейший хайп. Так что жить спокойной счастливой жизнью нам абсолютно не выгодно», - объяснила Самойлова
Пара была близка к разводу в 2020 году, тогда Оксана даже подала заявление в суд, но впоследствии состоялось примирение, и она забрала его обратно, - пишет .gazeta.ru.
12 декабря 2022 года Оксана Самойлова во второй раз вышла замуж за Джигана. Пара расписалась еще десять лет назад, однако тогда у них не было возможности отпраздновать событие по всем правилам. По этой причине супруги решили устроить грандиозное торжество позднее.