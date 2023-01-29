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23 минуты назад

Селезнева появилась на сцене в инвалидном кресле

Ирина Лебедева

Наталья Селезнева впервые за последние два года появилась на публике. Звезду «Операции Ы» вынесли на сцену Театра сатиры прямо в инвалидном кресле. Как сообщает «Комсомольская Правда», у 77-летней вдовы Владимира Андреева отказывают ноги.

Селезнева появилась на сцене в инвалидном кресле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кадры съемки из театра были в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ. Народная артистка так и находилась в кресле все время своего пребывания на сцене, не вставая даже на поклон.

«Это очень тяжело. Вы представляете, что такое актрисе два года не быть на своей любимой сцене, на которой ты пробыла 50 лет!» — сказала Селезнева.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом у Натальи Селезневой начались пять лет назад. После перелома шейки бедра актрисе сделали несколько операций по замене суставов на искусственные.

«Хорошая девочка Лида» из «Операции Ы» Леонида Гайдая Наталья Селезнева не появляется в новых кинофильмах уже почти десять лет.

Шоу-бизнес,Наталья Селезнева,Владимир Андреев,Леонид Гайдай,
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