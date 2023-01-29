Селезнева появилась на сцене в инвалидном кресле

Наталья Селезнева впервые за последние два года появилась на публике. Звезду «Операции Ы» вынесли на сцену Театра сатиры прямо в инвалидном кресле. Как сообщает «Комсомольская Правда», у 77-летней вдовы Владимира Андреева отказывают ноги.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кадры съемки из театра были в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ. Народная артистка так и находилась в кресле все время своего пребывания на сцене, не вставая даже на поклон.

«Это очень тяжело. Вы представляете, что такое актрисе два года не быть на своей любимой сцене, на которой ты пробыла 50 лет!» — сказала Селезнева.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом у Натальи Селезневой начались пять лет назад. После перелома шейки бедра актрисе сделали несколько операций по замене суставов на искусственные.