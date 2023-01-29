«Очень много жуликов»: Пригожин уверен, что Валерии пластика не нужна

Валерия рассказала, что в перспективе была бы не против обратиться к пластическим хирургам. Но уверена, что ее супруг, Иосиф Пригожин, будет возражать. Об этом пишет teleprogramma.pro.

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«Я не использую никаких филлеров, потому что мои косметологи категорически против этого. Я не исключаю, что когда-нибудь прибегну к пластической хирургии, очень корректной, минимальной», – сказала певица.

Сам Пригожин говорит, что его жена в 54 года выглядит прекрасно и молодо. Он не понимает для чего прибегать к пластической медицине, поскольку можно получить обратный эффект, о чем и высказался в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«Очень много жуликов. Я видел много последствий, когда лица изменяют до неузнаваемости, делают одинаковые», – заявил супруг Валерии.