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1 час назад

«Очень много жуликов»: Пригожин уверен, что Валерии пластика не нужна

Ирина Лебедева

Валерия рассказала, что в перспективе была бы не против обратиться к пластическим хирургам. Но уверена, что ее супруг, Иосиф Пригожин, будет возражать. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Очень много жуликов»: Пригожин уверен, что Валерии пластика не нужна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не использую никаких филлеров, потому что мои косметологи категорически против этого. Я не исключаю, что когда-нибудь прибегну к пластической хирургии, очень корректной, минимальной», – сказала певица.

Сам Пригожин говорит, что его жена в 54 года выглядит прекрасно и молодо. Он не понимает для чего прибегать к пластической медицине, поскольку можно получить обратный эффект, о чем и высказался в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

«Очень много жуликов. Я видел много последствий, когда лица изменяют до неузнаваемости, делают одинаковые», – заявил супруг Валерии.

Самая молодая противница пластической хирургии – это Екатерина Шпица. Актрисе всего 33 года, но она уже точно уверена, что никогда не станет прибегать к помощи кудесников красоты со скальпелем в руках. По ее мнению, старость может быть не менее красивой, чем молодость. Достаточно лишь ухаживать за собой и по возможности уделять внимание сну и питанию.

Шоу-бизнес,Екатерина Шпица,Иосиф Пригожин,
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