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52 минуты назад

Киркоров не подтвердил информацию о сдаче в аренду его американской виллы

Слово и Дело

Эстрадный певец Филипп Киркоров никогда не сдавал в аренду свою двухэтажную виллу в США. Об этом он рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Киркоров ответил на слухи о сдаче в аренду его американской виллы
Фото: ТАССТАСС

Артист приобрел в собственность особняк в Майами еще 12 лет назад. Исполнитель нечасто может найти возможность остановиться в доме. Недавно по интернету прошелся слух, что недвижимость сдается в аренду за 4 миллиона рублей в месяц. Однако сам Киркоров опроверг эту информацию.

«Я как-то слабо себе представляю, что на моем диване будет сидеть даже самый интеллигентный человек», – сказал он.

Исполнитель добавил, что никогда не любил ни сдавать, ни продавать свою собственность. Сейчас вилла находится в ожидании владельца.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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