Киркоров ответил на слухи о сдаче в аренду его американской виллы

Эстрадный певец Филипп Киркоров никогда не сдавал в аренду свою двухэтажную виллу в США. Об этом он рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
Артист приобрел в собственность особняк в Майами еще 12 лет назад. Исполнитель нечасто может найти возможность остановиться в доме. Недавно по интернету прошелся слух, что недвижимость сдается в аренду за 4 миллиона рублей в месяц. Однако сам Киркоров опроверг эту информацию.
«Я как-то слабо себе представляю, что на моем диване будет сидеть даже самый интеллигентный человек», – сказал он.
Исполнитель добавил, что никогда не любил ни сдавать, ни продавать свою собственность. Сейчас вилла находится в ожидании владельца.