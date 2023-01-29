Киркоров ответил на слухи о сдаче в аренду его американской виллы

Эстрадный певец Филипп Киркоров никогда не сдавал в аренду свою двухэтажную виллу в США. Об этом он рассказал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

Артист приобрел в собственность особняк в Майами еще 12 лет назад. Исполнитель нечасто может найти возможность остановиться в доме. Недавно по интернету прошелся слух, что недвижимость сдается в аренду за 4 миллиона рублей в месяц. Однако сам Киркоров опроверг эту информацию.

«Я как-то слабо себе представляю, что на моем диване будет сидеть даже самый интеллигентный человек», – сказал он.