Мартиросян публично посмеялся над Бузовой

Многие коллеги часто подшучивают над певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Юморист Гарик Мартиросян не упустил возможности прилюдно посмеяться над знаменитостью.

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Артистка стала членом жюри в новом шоу ТНТ «Конфетка», в котором никому неизвестные песни из Сети обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают звезды. Ведущий проекта Мартиросян спросил у певицы, кто, по ее мнению, мог бы перепеть композицию одного из участников. Бузова предположила, что это мог бы сделать певец Jony.

— Если он споет эту песню, добавит стихи Александра Пушкина, как он уже делал ранее, то почему нет? Александр Сергеевич всегда выручает в стрессовых ситуациях, — заявила звезда.

Мартиросян тут же ответил певице.

— То, что к тебе приходит иногда Пушкин и пытается тебя выручить — это проблемы твоего психиатра и твоих таблеток, — с юмором сказал он.