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22 минуты назад

Во Владикавказе отменили концерт украинского певца Миши Марвина

Ирина Лебедева

Сообщается об отмене концерта Михаила Решетняка, известного публике под псевдонимом Миша Марвин, который должен был состояться 25 марта в ресторане «Торне» в столице Северной Осетии.

Во Владикавказе отменили концерт украинского певца Миши Марвина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на Телеграм-канал «ЧП Осетия», инициативная группа обратилась по поводу выступления музыканта к властям республики.

В начале года артист уехал из России, поддержав позицию Украины, где он родился. Тогда он сообщил, что расторг контракт с российским лейблом Black Star Inc. Соответственно, Марвину был поставлен запрет на использование сценического имени и известных композиций.

Но уже 15 сентября певец представил публике трек «Porn» под старым именем. Он вернулся в Россию и в Black Star, удалив из соцсетей свои прежние посты в поддержку Украины. Такой демарш вызвал шквал хейта со стороны соотечественников. Российская публика также настороженно приняла его возвращение.

Ранее коллеги Марвина рассказывали, что он не планирует приезжать в Россию.

Шоу-бизнес,Михаил Решетняк,Миша Марвин,
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