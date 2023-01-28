Во Владикавказе отменили концерт украинского певца Миши Марвина

Сообщается об отмене концерта Михаила Решетняка, известного публике под псевдонимом Миша Марвин, который должен был состояться 25 марта в ресторане «Торне» в столице Северной Осетии.

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Как пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на Телеграм-канал «ЧП Осетия», инициативная группа обратилась по поводу выступления музыканта к властям республики.

В начале года артист уехал из России, поддержав позицию Украины, где он родился. Тогда он сообщил, что расторг контракт с российским лейблом Black Star Inc. Соответственно, Марвину был поставлен запрет на использование сценического имени и известных композиций.

Но уже 15 сентября певец представил публике трек «Porn» под старым именем. Он вернулся в Россию и в Black Star, удалив из соцсетей свои прежние посты в поддержку Украины. Такой демарш вызвал шквал хейта со стороны соотечественников. Российская публика также настороженно приняла его возвращение.