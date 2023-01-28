Семенович объяснила женщинам, как научиться любить себя

Анна Семенович озвучила проверенные ею лично способы, как полюбить себя. В микроблоге певица ответила на вопрос одной из подписчиц, которая пожаловалась, что после 40 лет не может привлечь внимание мужчин, - рассказывает moslenta.ru.
«А разве любовь к себе зависит от наличия поклонников? Мне тоже 40+, и я тоже иногда какое-то время нахожусь без отношений. И в этот момент я люблю себя еще больше, потому что у меня на себя есть время», — сказала Семенович.
Для того, чтобы полюбить себя, по мнению Семенович, нужно настроить свое сердце на добрые дела и помогать другим. Тогда будет и отдача, и появится уважение к себе. Также следует сделать то, что всегда откладывалось в долгий ящик, либо осуществить свою мечту. Научиться танцевать, похудеть, заняться спортом, выучить иностранный язык.
«Начните уделять этому время регулярно, и вы начнете себя за это уважать. Потому что держите слово перед самой собой. Через уважение к себе придет любовь. А потом придет и мужчина», - уверена Анна.
Анна Семенович регулярно посещает баню. Она часто напоминает подписчикам, что за собой нужно следить, себя нужно баловать. Баня — одно из лучших средств и для того, и для другого, считает она.