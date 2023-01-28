Сын Ефремова публично поддержал отца

Когда актер вышел на сцену для того, чтобы получить награду, он произнес слова благодарности своим родителям, не забыв и о своем отце, актере Михаиле Ефремове, который сейчас отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет teleprogramma.pro.