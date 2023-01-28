В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
21 минуту назад

Сын Ефремова публично поддержал отца

Ирина Лебедева

Никита Ефремов стал лауреатом премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за роль в картине «Нулевой пациент».

Сын Ефремова публично поддержал отца
Фото: ТАССТАСС

Когда актер вышел на сцену для того, чтобы получить награду, он произнес слова благодарности своим родителям, не забыв и о своем отце, актере Михаиле Ефремове, который сейчас отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии

«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — сказал Никита.

Алексеевский районный суд в Белгородской области 17 февраля рассмотрит ходатайство осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о замене его наказания на принудительные работы. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес,Никита Ефремов,Михаил Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители