Сын Ефремова публично поддержал отца

Никита Ефремов стал лауреатом премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший актер онлайн-сериала» за роль в картине «Нулевой пациент».
Когда актер вышел на сцену для того, чтобы получить награду, он произнес слова благодарности своим родителям, не забыв и о своем отце, актере Михаиле Ефремове, который сейчас отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — сказал Никита.
Алексеевский районный суд в Белгородской области 17 февраля рассмотрит ходатайство осужденного на 7,5 года за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова о замене его наказания на принудительные работы. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает «Интерфакс».