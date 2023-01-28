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38 минут назад

«Наказание за наглость актерскую»: Миронов рассказал о болезни

Ирина Лебедева

Евгений Миронов накануне признался журналистам, что серьезно заболел после того, как сыграл роль крестителя Иоанна в кинодраме «Сердце Пармы». За эту роль актер получил приз в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» кинопремии «Золотой орел».

Миронов рассказал о наказании за актерскую наглость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Болезнь проявила себя после сьемок, - пишет «Московский Комсомолец».

«Ехал в поезде до Перми и чувствую, что болит, болит… Я никогда об этом никому не рассказывал, даже маме. У меня что-то случилось с позвоночником. Стала отниматься, неметь рука», - рассказал Миронов.

Евгений довольно долго лечился, как традиционными методами, так и народными средствами. Но все это приносило лишь временное облегчение.

«Мне ничего не помогало. Думаю: «Наверное, это наказание какое-то за наглость актерскую!». Мы же можем все сыграть, понимаете? Как только я это понял, мне стало легче, легче… Наверное, сегодня все прощено. Сверху, видимо, сказали: «Ладно, актеры!», - объяснил Евгений.

Ранее Миронов рассказал, что купил икону на съемках фильма «Сердце Пармы».

Шоу-бизнес,Евгений Миронов,
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