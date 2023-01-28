Миронов рассказал о наказании за актерскую наглость

«Мне ничего не помогало. Думаю: «Наверное, это наказание какое-то за наглость актерскую!». Мы же можем все сыграть, понимаете? Как только я это понял, мне стало легче, легче… Наверное, сегодня все прощено. Сверху, видимо, сказали: «Ладно, актеры!», - объяснил Евгений.