Шукшина вспомнила о совместной работе с Чуриковой

Актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала, как они с Инной Чуриковой снимались в фильме «Узкий мост». Героиня Чуриковой была свекровью Шукшиной, и по сценарию, очень властной женщиной. Инна Михайловна настолько вживалась в образ, что члены съемочной группы даже боялись лишний раз к ней подойти, - пишут argumenti.ru.
«Все, что надо было сказать Чуриковой, члены группы передавали через меня, боялись ее потревожить. Она подпускала к себе меня одну. А кнопку «выкл» для выхода из образа она нажимала только дома», — рассказала Мария.
После череды клиник Новый Год Инна Михайловна встретила дома в окружении близких. Через несколько дней артистка вновь попала в больницу. Как рассказывает глава театра имени Вахтангова Кирилл Крок, у Инны Михайловны была двухсторонняя пневмония. Чуриковой не стало 14 января, актрисе было 79 лет.