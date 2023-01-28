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9 минут назад

Шукшина вспомнила о совместной работе с Чуриковой

Ирина Лебедева

Актриса и телеведущая Мария Шукшина рассказала, как они с Инной Чуриковой снимались в фильме «Узкий мост». Героиня Чуриковой была свекровью Шукшиной, и по сценарию, очень властной женщиной. Инна Михайловна настолько вживалась в образ, что члены съемочной группы даже боялись лишний раз к ней подойти, - пишут argumenti.ru.

Шукшина вспомнила о совместной работе с Чуриковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все, что надо было сказать Чуриковой, члены группы передавали через меня, боялись ее потревожить. Она подпускала к себе меня одну. А кнопку «выкл» для выхода из образа она нажимала только дома», — рассказала Мария.

После череды клиник Новый Год Инна Михайловна встретила дома в окружении близких. Через несколько дней артистка вновь попала в больницу. Как рассказывает глава театра имени Вахтангова Кирилл Крок, у Инны Михайловны была двухсторонняя пневмония. Чуриковой не стало 14 января, актрисе было 79 лет.

Шоу-бизнес,Кирилл Крок,Мария Шукшина,Инна Чурикова,
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