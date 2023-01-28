Волочкова сообщила, кем считает клиентов пластических хирургов

Балерина Анастасия Волочкова была гостьей в новой YouTube-программе Алены Жигаловой. Там, в частности, обсуждались пластические операции, которые недавно сделал Филипп Киркоров.

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Танцовщица заявила, что ни за что не готова лечь под нож хирурга. По ее словам, у нее все – природное, и вообще столь кардинальные меры она не приемлет. А лишний вес, по мнению Анастасии, следует убирать с помощью занятий в спортивном зале, - рассказывает портал slovodel.com.

«Знаешь, я что считаю, когда человек вмешивается в свою природу, свое лицо, мне кажется, это просто какие-то сумасшедшие люди», — категорично заявила Волочкова.

Также она отметила, что в свои 47 лет замечательно выглядит , не прибегая к пластике.