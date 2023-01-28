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35 минут назад

Волочкова сообщила, кем считает клиентов пластических хирургов

Ирина Лебедева

Балерина Анастасия Волочкова была гостьей в новой YouTube-программе Алены Жигаловой. Там, в частности, обсуждались пластические операции, которые недавно сделал Филипп Киркоров.

Волочкова сообщила, кем считает клиентов пластических хирургов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Танцовщица заявила, что ни за что не готова лечь под нож хирурга. По ее словам, у нее все – природное, и вообще столь кардинальные меры она не приемлет. А лишний вес, по мнению Анастасии, следует убирать с помощью занятий в спортивном зале, - рассказывает портал slovodel.com.

«Знаешь, я что считаю, когда человек вмешивается в свою природу, свое лицо, мне кажется, это просто какие-то сумасшедшие люди», — категорично заявила Волочкова.

Также она отметила, что в свои 47 лет замечательно выглядит , не прибегая к пластике.

Ранее Анастасия Волочкова в социальных сетях ответила на вопросы о том, делала ли она пластику груди. Сославшись на плановый визит к маммологу, она процитировала слова доктора о том, что ее бюст – настоящий.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Анастасия Волочкова,
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