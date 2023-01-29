Дженнифер Лопес чуть не погибла в Доминикане

Джей Ло привыкла сама сниматься даже в самых рискованных эпизодах. И это не всегда безопасно для жизни. Певица и актриса призналась изданию Daily Mail, что чуть не погибла во время съемок фильма «Моя пиратская свадьба» в Доминикане .

По сюжету, во время церемонии в дело вмешиваются самые настоящие пираты. Праздник окончательно испорчен, и заботиться теперь стоит не о рассадке гостей за столом, а о собственных жизнях. Так вот, оказалось, что во время съемок реальная опасность угрожала и самой Дженнифер. Когда снимался кадр прямо посреди скал, ее пышное длинное платье запуталось, и она чуть не сорвалась вниз. По словам актрисы, она на каком-то животном инстинкте схватилась за руку своего партнера, Джоша Дюамеля. И он, крепко держа ее, заверил, что будет будет в порядке.