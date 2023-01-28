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18 минут назад

Стали известны детали райдеров Агутина и Варум

Ирина Лебедева

Леонид Агутин и Анжелика Варум сейчас живут в Майами. Артисты готовы приезжать с концертами в разные города мира. Исключение – Дубай, поскольку у Варум аллергия на восточный парфюм – певица от запаха духов теряет голос. Так что в ОАЭ может прилететь только Агутин.

Стали известны детали райдеров Агутина и Варум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В распоряжении администраторов Телеграм-канала Мash оказались документальные свидетельства райдера звезд. Россию звездное семейство готово посетить за 5 млн рублей. В райдере подробно прописаны все требования, вплоть до вешалок для одежды и мусорных корзин.

Для супругов требуются две раздельные гримерки, Агутин заказывает шампанское и виски, а также различные деликатесы. Варум – лишь минеральную воду без газа. Все перелеты- бизнес-классом, для переездов – автомобили представительского уровня.

Обязателен номер в пятизвездочном отеле со шторами блэк-аут. Если же шторы сделаны из материала пропускающего свет, то окна следует закрыть черной пленкой. И никаких съемок и фотографий – этот момент оговорен отдельно.

Недавно в СМИ и социальных сетях обсуждалась новость о том, что звезды решительно настроены на развод. Леонид Агутин сделал репост одного из комментариев к себе на страницу. Судя по всему, он придерживается того же мнения, что и автор высказывания.

«Новости о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум являются неправдой», — говорилось в комментарии.

Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,
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