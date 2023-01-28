Никита Ефремов поддержал отбывающего наказание в колонии отца

Актер Никита Ефремов поблагодарил родителей на церемонии вручения премии «Золотой орел», где он удостоился награды в категории «Лучший актер онлайн-сериала» за шоу «Нулевой пациент». Слова Ефремова приводит Teleprogramma.pro.
«Благодарю маму. Папу тоже благодарю и хочу выразить ему какую-то поддержку», — сказал актер.
В пятницу, 27 января, в концерне «Мосфильм» состоялась церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Главную награду национальной кинопремии забрал фильм «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова.