Манукян прокомментировал включение Прусикина* в список иноагентов

«Нюанс в том, что еще в начале 2020 года я говорил о том, что выбор группы Little Big в качестве участника от России считаю музыкальной диверсией. Объясните мне, как группа, которая после референдума в Крыму в 2014 году выпустила абсолютно хамский клип в отношении нашей страны и в насмешку над крымской весной могла быть выбрана для участия на Евровидении от России? Благо тогда пандемия не позволила отправить эту группу на конкурс, но все же могло сложиться и иначе», - рассказал журналист.