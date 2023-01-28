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1 час назад

Манукян прокомментировал включение Прусикина* в список иноагентов

Ирина Лебедева

Журналист и блогер Вадим Манукян рассказал, что еще ранее считал группу Little Big и ее основателя Илью Прусикина недостойными представлять Россию на «Евровидении». И большая удача для страны, что конкурс не состоялся из-за эпидемии нового коронавируса.

Манукян прокомментировал включение Прусикина* в список иноагентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министерство юстиции Российской Федерации накануне включило скандально известного артиста Илью Прусикина, в реестр иностранных агентов. Сам Прусикин сейчас живет в США.

На международный конкурс группу едва не отправили после того, как их композиция и песня «Uno» набрали миллионы просмотров и прослушиваний в интернете.

Манукян же тогда назвал музыкальной диверсией выбор Little Big как участника от РФ, - сообщает ФАН.

«Нюанс в том, что еще в начале 2020 года я говорил о том, что выбор группы Little Big в качестве участника от России считаю музыкальной диверсией. Объясните мне, как группа, которая после референдума в Крыму в 2014 году выпустила абсолютно хамский клип в отношении нашей страны и в насмешку над крымской весной могла быть выбрана для участия на Евровидении от России? Благо тогда пандемия не позволила отправить эту группу на конкурс, но все же могло сложиться и иначе», - рассказал журналист.

Ранее Илья Прусикин заявлял, что намерен вернуться на родину через 10-15 лет, поскольку любит ее.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Минюст России,
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