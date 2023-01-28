Лолита рассказала о финансовых трудностях

«146 тысяч долларов я вложила в свое шоу, при этом у меня не было денег на банкеты, меня тогда все спрашивали. Было принято делать банкет после концерта. А у меня было ровно 100 долларов в кармане в потертых джинсах на меня, маму, ребенка и няню», – призналась Милявская.