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10 минут назад

Лолита рассказала о финансовых трудностях

Ирина Лебедева

Певица Лолита Милявская в документальном фильме «Виниры на полку: звезды на мели» канала «Муз-ТВ» рассказала, что в ее жизни был период, когда ей приходилось считать каждый рубль. Дело в том, что звезда вложила все свои сбережения в раскрутку собственного шоу. А окупить вложения ей удалось очень не скоро, - пишет teleprogramma.pro.

Лолита рассказала о финансовых трудностях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«146 тысяч долларов я вложила в свое шоу, при этом у меня не было денег на банкеты, меня тогда все спрашивали. Было принято делать банкет после концерта. А у меня было ровно 100 долларов в кармане в потертых джинсах на меня, маму, ребенка и няню», – призналась Милявская.

Сложилось так, что в тот момент и с доходами от выступлений стало плохо. Какое-то время певица была практически банкротом.

«У меня долго еще не было больших гонораров. И это шоу я отбивала долго. Оно называлось «Шоу разведенной женщины»», – рассказала Лолита.

Не так давно в одном из интервью Милявская сообщила, что приобрела все, что хотела: машину, дачу, квартиры. В настоящее время она тратит деньги на помощь родственникам, друзьям, выплату зарплат коллективу, в недвижимость не вкладывает.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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