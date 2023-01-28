Анна Заворотнюк отреагировала на слухи о беременности

"То есть вы приходите на встречу со своей подругой, которая плотно поела. А вы ей просто: "Поздравляю с беременностью". Она отвечает: "Ты чего? Кукухой поехала? Иди полечись, такту поучись", — возмутилась Анна и добавила, что именно такая ситуация и вышла.