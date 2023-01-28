Джигурду заподозрили в романе с Волочковой

Известный актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова уже несколько месяцев намекают фанатам на романтические отношения между ними. День рождения знаменитой артистки добавил обсуждений поклонникам пары.

Фото: Youtube Youtube

На празднике Джигурда и Волочкова страстно танцевали. В своих социальных сетях балерина уже опубликовала множество фотографий с торжественного мероприятия, где она находится в объятиях актера.

Сам Джигурда опубликовал видео, которое обозначил, как интимное. После этого поклонники знаменитостей пришли к однозначному выводу, что одиозные артисты являются парой.

При этом актер до сих пор состоит в официальном браке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Марией Анисиной. Любовные похождения супруга с Волочковой спортсменка никак не комментирует.