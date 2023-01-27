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13 минут назад

Садальский заявил, что готов судиться с Кравченко

Газета.Ru

Актер Станислав Садальский прокомментировал в социальных сетях намерения артистки Татьяна Кравченко подать на него в суд за клевету.

Садальский заявил о готовности судиться с Кравченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садальский уверил, что готов судиться с Кравченко.

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"Тут, видимо, горячее желание самой Татьяны Эдуардовны, чтобы весь период судов (очень долгий, уверяю), про нее вспоминали, как об алкоголике, а как об актрисе", - написал артист.

Садальский отметил, что пока не собирается извиняться. По его словам, он принесет извинения только в том случае, если Кравченко скажет "перед иконой", что была трезвая в тот день или же объяснится человеку, которому доверяет.

Шоу-бизнес,Татьяна Кравченко,Станислав Садальский,
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