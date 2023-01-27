Садальский заявил о готовности судиться с Кравченко

"Тут, видимо, горячее желание самой Татьяны Эдуардовны, чтобы весь период судов (очень долгий, уверяю), про нее вспоминали, как об алкоголике, а как об актрисе", - написал артист.

Садальский отметил, что пока не собирается извиняться. По его словам, он принесет извинения только в том случае, если Кравченко скажет "перед иконой", что была трезвая в тот день или же объяснится человеку, которому доверяет.