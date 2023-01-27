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28 минут назад

Ида Галич рассказала о болезни

Lenta.ruиещё 1

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич рассказала о болезни. В своем Telegram-канале она написала, что ей диагностировали воспаление ушей.

Ида Галич рассказала о болезни
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Врачи приехали. Такие зайки вообще! Быстро поставили мне диагноз», — написала Галич.

По ее словам, медики диагностировали ей острое воспаление, которое перешло с горла на уши.

«Хорошие новости — в грудь воспаление не ушло. Дышу я славно», — добавила она.

Ведущая также отметила, что через день вылетает в Москву из Дубая и надеется, что ее уши «не отвалятся во время полета».

В другом посте в Telegram она в шутку призвала россиян, жалующихся на медицину в России, попробовать в Дубае записаться к врачу по страховке. Ведущая отметила, что считает Москву «лучшим городом с прекрасно налаженной инфраструктурой».

Ида Галич рассказала, что тратит 1,5 млн рублей в месяц

«Хочешь аптек миллион, хочешь доставка продуктов за 15 минут, хочешь спортом ночью заниматься — пожалуйста», — написала она.

Ранее Галич призналась, что беременность помогла ей перестать общаться с компаниями, в которых употребляли запрещенные вещества. По словам блогерши, ребенок «чистит пространство» вокруг нее.

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