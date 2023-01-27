Анастасия Волочкова ответила на слухи о пластике груди

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала в социальных сетях слухи о пластике груди. Волочкова призналась, что посетила маммолога в рамках общего обследования. Заодно она попросила специалиста подтвердить отсутствие пластики.

Врач заявил, что у артистки "своя, шикарная, загорелая, и очень-очень красивая" грудь. Волочкова отметила профессионализм маммолога. Она добавила, что была "тронута" врачом, а он "восхитился ее естеством и красотой".