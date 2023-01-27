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13 минут назад

Анастасия Волочкова опровергла слухи о пластике груди

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала в социальных сетях слухи о пластике груди. Волочкова призналась, что посетила маммолога в рамках общего обследования. Заодно она попросила специалиста подтвердить отсутствие пластики.

Анастасия Волочкова ответила на слухи о пластике груди
Фото: Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Врач заявил, что у артистки "своя, шикарная, загорелая, и очень-очень красивая" грудь. Волочкова отметила профессионализм маммолога. Она добавила, что была "тронута" врачом, а он "восхитился ее естеством и красотой".

Ранее Волочкова рассказала, что ее "бесит" большое количество доброты в новом возлюбленном Дмитрии. По словам звезды, партнер умеет совершать красивые поступки.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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