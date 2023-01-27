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25 минут назад

Украинским музыкантам запретили выступать вместе с Нетребко

Никита Бородкин

Украинские музыканты и актеры не смогут выступать вместе с российской оперной певицей Анной Нетребко на Международном майском фестивале в Визбадене. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный консул Украины в земле Гессен Вадим Костюк после тщетных попыток заставить интенданта фестиваля отменить участие исполнительницы.

Украинским музыкантам запретили выступать вместе с Нетребко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Костюк пояснил, что украинцам запрещено выступать с Нетребко из-за ее нахождения в санкционном списке Украины. Дипломат не уточнил, распространяется ли запрет на все дни фестивали, однако подчеркнул, что ограничение коснется приглашенного на фестиваль харьковского театра имени Тараса Шевченко и Национального симфонического оркестра Украины.

Напомним, что фестиваль состоится в Гессенском государственном театре Визбадена. Его интендант Уве Эрик Лауфенберг отказался отменять выступление Нетребко несмотря на направленные ему со стороны властей города и федеральной земли рекомендации. Он подчеркивал, что сами украинские исполнители не против выступления оперной дивы.

7 января президент Украины Владимир Зеленский утвердил ограничения в отношении 119 человек, большинство из которых являются деятелями культуры. В их числе оказалась и Нетребко.

Шоу-бизнес,Вадим Костюк,Владимир Зеленский,Анна Нетребко,
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