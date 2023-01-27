Клара Новикова объяснила отказ от выступлений в Донбассе

Артистка попросила больше не поднимать эту тему.

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76-летняя эстрадная артистка и юмористка Клара Новикова заявила, что не ездит выступать для жителей Донбасса из-за того, что дорожит своим именем и репутацией.

В одном из своих интервью звезда «Аншлага» заявила, что не собирается выступать для раненных бойцов в госпиталях в зоне СВО на Украине.

«Я имею право не ездить на Донбасс. Мне ведь не 15 лет. Я живу тихо, люблю свою профессию и своих детей, внуков, друзей. Дорожу этим и своим именем», — заключила артистка.

Она уточнила, что отказывается принимать участие в телевизионных шоу из-за провокационных вопросов на политическую тему.