Клава Кока согласилась стать новой ведущей "Давай поженимся!"

Певица Клава Кока приняла гипотетическое предложение Розы Сябитовой заменить Ларису Гузееву на посту ведущей шоу "Давай поженимся!".
Напомним: на днях "народная сваха" Сябитова написала своем Telegram-канале, что программу "Давай поженимся!" закрывать нельзя - ее надо просто переформатировать. В том числе сделав более актуальной и молодежной. И, соответственно, снабдив новой ведущей. На пост которой, по мнению свахи, отлично подошла бы Клава Кока.
И вот виртуальный призыв достиг Коки.
"Я готова!", - заверила певица общественность через соцсеть.
"Давай поженимся!" - "свадебное ток-шоу", выходившее на Первом канале с 2008 годa по февраль прошлого. Недавно последняя ведущая программы Лариса Гузеева сообщила, что передача закрывается.