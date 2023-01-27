В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
14 минут назад

Клава Кока согласилась стать новой ведущей "Давай поженимся!"

Российская Газета

Певица Клава Кока приняла гипотетическое предложение Розы Сябитовой заменить Ларису Гузееву на посту ведущей шоу "Давай поженимся!".

Клава Кока согласилась стать новой ведущей "Давай поженимся!"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним: на днях "народная сваха" Сябитова написала своем Telegram-канале, что программу "Давай поженимся!" закрывать нельзя - ее надо просто переформатировать. В том числе сделав более актуальной и молодежной. И, соответственно, снабдив новой ведущей. На пост которой, по мнению свахи, отлично подошла бы Клава Кока.

И вот виртуальный призыв достиг Коки.

"Я готова!", - заверила певица общественность через соцсеть.

"Давай поженимся!" - "свадебное ток-шоу", выходившее на Первом канале с 2008 годa по февраль прошлого. Недавно последняя ведущая программы Лариса Гузеева сообщила, что передача закрывается.

Шоу-бизнес,Клава Кока,Лариса Гузеева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители