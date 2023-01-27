Клава Кока согласилась стать новой ведущей "Давай поженимся!"

Напомним: на днях "народная сваха" Сябитова написала своем Telegram-канале, что программу "Давай поженимся!" закрывать нельзя - ее надо просто переформатировать. В том числе сделав более актуальной и молодежной. И, соответственно, снабдив новой ведущей. На пост которой, по мнению свахи, отлично подошла бы Клава Кока.