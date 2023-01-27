Игорь Саруханов сыграл тайную свадьбу

Супруга намного моложе музыканта

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

66-летний музыкант женился в седьмой раз. Женой Саруханова стала дизайнер Леся Садовская, с которой артист работал долгое время и в какой-то момент понял, что у него появились чувства к коллеге.

Свадьбу сыграли еще в декабре прошлого года, однако торжество прошло тихо, поэтому поклонники узнали обо всем буквально пару дней назад. От предыдущего брака у Саруханова есть дочери, как и у Садовской есть ребенок.