Игорь Саруханов сыграл тайную свадьбу

Супруга намного моложе музыканта
66-летний музыкант женился в седьмой раз. Женой Саруханова стала дизайнер Леся Садовская, с которой артист работал долгое время и в какой-то момент понял, что у него появились чувства к коллеге.
Свадьбу сыграли еще в декабре прошлого года, однако торжество прошло тихо, поэтому поклонники узнали обо всем буквально пару дней назад. От предыдущего брака у Саруханова есть дочери, как и у Садовской есть ребенок.
Как признается музыкант, он во всем поддерживает детей, а с бывшей женой даже удалось сохранить дружеские отношения.