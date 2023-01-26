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22 минуты назад

66-летний музыкант Игорь Саруханов женился в седьмой раз

runews24.ru

Его новой избранницей стала дизайнер Леся Садовская, с которой они долго работали вместе.

Игорь Саруханов женился в седьмой раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

66-летний исполнитель Игорь Саруханов тайно женился в седьмой раз в прошлом году. Об этом музыкант подробно рассказал в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

Он рассказал, что решил вновь женится, однако не стал афишировать это событие. Он отметил, что предложение своей невесте, которой стала дизайнер Леся Садовская, сделал в ноябре. Свадьба состоялась 26 декабря прошлого года.

Он отметил, событие они решили не афишировать. Свадьбу отпраздновали в узком кругу. Он также добавил, что не имеет значения, в какой раз он женится, так как самое важное — чтобы брак был крепким.

Он также подчеркнул, что всегда хотел детей, однако обзавестись ими музыканту удалось лишь в предыдущем браке с Татьяной. Он отметил, что они поддерживают дружеские отношения. Он также содержит всех своих детей.

Шоу-бизнес,Игорь Саруханов,
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