Игорь Саруханов женился в седьмой раз

Его новой избранницей стала дизайнер Леся Садовская, с которой они долго работали вместе.

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66-летний исполнитель Игорь Саруханов тайно женился в седьмой раз в прошлом году. Об этом музыкант подробно рассказал в беседе с изданием «Аргументы и Факты».

Он рассказал, что решил вновь женится, однако не стал афишировать это событие. Он отметил, что предложение своей невесте, которой стала дизайнер Леся Садовская, сделал в ноябре. Свадьба состоялась 26 декабря прошлого года.

Он отметил, событие они решили не афишировать. Свадьбу отпраздновали в узком кругу. Он также добавил, что не имеет значения, в какой раз он женится, так как самое важное — чтобы брак был крепким.