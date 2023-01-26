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19 минут назад

Ваенга рассказала о своем знакомстве с Зеленским

Елена Прошина

В своём интервью YouTube-каналу «Макарена» российская певица Елена Ваенга рассказала о своём знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ваенга рассказала о своем знакомстве с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ваенги, встреча произошла на вечеринке в Греции, где ей удалось пообщаться с Зеленским во время корпоратива. Тогда Зеленский ещё был артистом и показался ей веселым парнем. Ваенга добавила, что после знакомства он относился к ней очень тепло.

При этом певица выразила сожаление о том, что Зеленский стал президентом. Ваенга считает, что быть президентом – очень тяжелая ноша, а Зеленский, по её мнению, плохо справляется со своими новыми обязанностями.

Ранее Ваенга рассказала, что изначально не хотела участвовать в шоу «Голос 60+».

Шоу-бизнес,Владимир Зеленский,Елена Ваенга,
18+
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