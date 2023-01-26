Ваенга рассказала о своем знакомстве с Зеленским

В своём интервью YouTube-каналу «Макарена» российская певица Елена Ваенга рассказала о своём знакомстве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Ваенги, встреча произошла на вечеринке в Греции, где ей удалось пообщаться с Зеленским во время корпоратива. Тогда Зеленский ещё был артистом и показался ей веселым парнем. Ваенга добавила, что после знакомства он относился к ней очень тепло.

При этом певица выразила сожаление о том, что Зеленский стал президентом. Ваенга считает, что быть президентом – очень тяжелая ноша, а Зеленский, по её мнению, плохо справляется со своими новыми обязанностями.