Арзамасова рассказала, ревнует ли Авербух к Кацалапову

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала о своём браке с фигуристом Ильей Авербухом, а также ответила на вопрос, ревнует ли её супруг к партнёру по танцам Никите Кацалапову. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Частые романтические номера Арзамасовой и Кацалапова даже стали темой для шуток со стороны Алексея Ягудина. Но сама актриса уверяет, что Авербух относится к ним спокойно.

«Ну что вы? Какая ревность? <…> Даже спрашивать такое странно. Романтические номера – это всего лишь жанр, в котором мы, артисты, работаем», – заявила Арзамасова.

Актриса также добавила, что очень благодарна Никите Кацалапову. По её словам, именно благодаря ему она смогла преодолеть все трудности на проекте. Арзамасова подчёркивает, что Кацалапов всегда оказывал ей всю необходимую помощь и поддержку.

«Никита – настоящий чемпион, талантливый человек и чудесный партнер. Он очень многому меня научил», – сказала она.