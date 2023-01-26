Cестра Кобзона прокомментировала информацию о госпитализации вдовы артиста

— Ничего не случилось, у нас все хорошо, Нели Михайловна была на концерте Юрия Башмета, недавно вернулась, — сказала Кандель. — Если бы даже ее госпитализировали, что из этого?! Пусть она живет своей жизнью, как все нормальные люди. Пусть никто не беспокоиться о ней, у нее есть люди, которые о ней заботятся.