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25 минут назад

«Что из этого?!»: сестра Кобзона прокомментировала информацию о госпитализации вдовы артиста

Вечерняя Москва

Информация о госпитализации вдовы Иосифа Кобзона Нелли в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем, является ложью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила сестра Народного артиста РФ Гелена Кандель.

Cестра Кобзона прокомментировала информацию о госпитализации вдовы артиста
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, супруга Кобзона недавно вернулась после концерта и чувствует себя хорошо.

— Ничего не случилось, у нас все хорошо, Нели Михайловна была на концерте Юрия Башмета, недавно вернулась, — сказала Кандель. — Если бы даже ее госпитализировали, что из этого?! Пусть она живет своей жизнью, как все нормальные люди. Пусть никто не беспокоиться о ней, у нее есть люди, которые о ней заботятся.

Кандель добавила, что сейчас вдова Кобзона находится дома.

Данные о госпитализации супруги артиста ранее появились в СМИ. Сообщалось, что она попала в больницу из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что еще несколько дней назад 72-летняя вдова Народного артиста СССР почувствовала недомогание и слабость. Она попыталась справиться с этим собственными силами, однако лекарства не помогали. Тогда ей пришлось обратиться за помощью к кардиологам в Москве.

Шоу-бизнес,Юрий Башмет,Иосиф Кобзон,
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