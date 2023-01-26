Бывший ведущий «Дома-2» раскрыл новое место работы

Экс-ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони раскрыл новое место работы. В беседе с изданием StarHit он рассказал, что скоро появится в эфире телеканала ТВ-3.

Кадони отметил, что перешел работать на канал ТВ-3, однако не указал, в каком именно проекте будет принимать участие.

«В декабре был снят пилот одной программы для ТВ-3. Пока его монтировали, пока обсуждали, уже Новый год наступил. Сейчас будем решать накопившиеся вопросы. Пока не могу углубляться в подробности, но то, что зритель канала ТВ-3 в этом году меня увидит, — это бесспорно», — пояснил он.

Кроме того, бывший ведущий «Дома-2» не исключил возможности работы и на других каналах, помимо ТВ-3. По словам Кадони, ему предлагают участие и в других проектах.

«За все время мы не сошлись по тем или иным причинам, пожалуй, с десятью проектами. Со мной, в принципе, наверное, очень трудно договориться по поводу съемок. Я достаточно сложный персонаж», — заключил он.

В декабре 2022 года Кадони перенес операцию на позвоночнике. Ведущий отмечал, что она прошла успешно. В том же месяце Кадони покинул пост ведущего «Дома-2». В соцсетях он сообщил, что ушел из проекта, так как его не устроили условия контракта.

«Каждый год в декабре мы обсуждаем с руководством условия контракта», — написал он.