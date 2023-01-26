Настя Ивлеева ответила на слух о работе в эскорте

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева высмеяла слухи о работе в эскорте. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она призналась, что не относится к подобной информации всерьез.

Фото: nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Слух появился после того, как артистка посетила Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что там она оказалась для предоставления эскорт услуг богатому клиенту.

Ивлеева заявила, что не реагирует на подобные заявления всерьез и с иронией написала, что ее «вывели на чистую воду».

«Сейчас доем свой "бэнэн" и пойду [заниматься сексом] за денюшку», — заявила блогерша.