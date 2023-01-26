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18 минут назад

Ивлеева ответила на слухи о работе в эскорте

Никита Бородкин

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева высмеяла слухи о работе в эскорте. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она призналась, что не относится к подобной информации всерьез.

Настя Ивлеева ответила на слух о работе в эскорте
Фото: nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Слух появился после того, как артистка посетила Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что там она оказалась для предоставления эскорт услуг богатому клиенту.

Ивлеева заявила, что не реагирует на подобные заявления всерьез и с иронией написала, что ее «вывели на чистую воду».

«Сейчас доем свой "бэнэн" и пойду [заниматься сексом] за денюшку», — заявила блогерша.

Ранее Ивлеева прокомментировала сообщения СМИ, которые заподозрили в возобновлении романа с ее бывшим мужем Элджеем. Она попросила журналистов отстать от нее и подчеркнула, что никто так активно не выдает ее замуж за бывшего избранника, как они.

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