Волочкова рассказала, что ее "бесит" в новом возлюбленном

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в беседе с "Пятым каналом", что ее новый возлюбленный Дмитрий очень добрый. Волочкова отметила, хоть ее и устраивает доброта партнера, однако ее настолько много, что "бесит".
Артистка добавила, что возлюбленный умеет совершать красивые поступки - мужчина поддержал несколько ее благотворительных выступлений, а также посетит ее грядущий концерт. Балерина призналась, что больше ценит в отношениях нематериальные ухаживания.
"У меня другими аспектами измеряются подарки. Я в этой жизни видела и бриллианты, и яхты, и самолеты, я жила с олигархами, у меня такие поклонники были - меня не удивить", - объяснила звезда.
Ранее Волочкова заявила, что ей нужен только сильный по духу мужчина.