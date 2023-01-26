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53 минуты назад

Анастасия Волочкова рассказала, что ее "бесит" большое количество доброты в новом возлюбленном

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в беседе с "Пятым каналом", что ее новый возлюбленный Дмитрий очень добрый. Волочкова отметила, хоть ее и устраивает доброта партнера, однако ее настолько много, что "бесит".

Волочкова рассказала, что ее "бесит" в новом возлюбленном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка добавила, что возлюбленный умеет совершать красивые поступки - мужчина поддержал несколько ее благотворительных выступлений, а также посетит ее грядущий концерт. Балерина призналась, что больше ценит в отношениях нематериальные ухаживания.

"У меня другими аспектами измеряются подарки. Я в этой жизни видела и бриллианты, и яхты, и самолеты, я жила с олигархами, у меня такие поклонники были - меня не удивить", - объяснила звезда.

Ранее Волочкова заявила, что ей нужен только сильный по духу мужчина.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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