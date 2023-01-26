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52 минуты назад

Ургант в компании Хрусталева и Гудкова посетил мюзикл в Москве

Газета.Ru

Телеведущий и актер Иван Ургант пришел на мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" в Театре МДМ. Видеоролик появился в аккаунте театра в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ургант в компании Хрусталева и Гудкова посетил мюзикл в Москве
Фото: ТАССТАСС

Компанию шоумену составили Дмитрий Хрусталев и Александр Гудков. Артисты поделились впечатлением от постановки и сделали фото с актерами театра. Ургант рассказал, что посетил мюзикл уже в четвертый раз.

Ургант отменил концерт в Москве

"Где-то в начале второго акта практически перестаешь бояться. Внутреннее ощущение страха уходит", - поделился телеведущий.

Ранее сообщалось, что в Москве отменили назначенный на 2 февраля концерт Ивана Урганта. Причины отмены выступления не уточняются.

Шоу-бизнес,Александр Гудков,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,УК МДМ,
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