Девушка Джеффа Безоса рассказала, каково встречаться с миллиардером

"Чему он действительно меня научил, так это менеджменту. Я провожу много встреч, и раньше всегда выступала на них первой. Однажды он сказал мне: "Нет, нет и еще раз нет. Ты босс. Ты говоришь последней. Сначала позволь всем высказаться, чтобы твое мнение не повлияло на их слова", — вспомнила она один из его советов.