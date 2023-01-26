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36 минут назад

Девушка Джеффа Безоса рассказала, каково встречаться с миллиардером

Газета.Ru

Девушка основателя Amazon и главы The Washington Post Джеффа Безоса Лорен Санчес рассказала об отношениях с миллиардером в своем первом сольном интервью изданию The Wall Street Journal.

Девушка Джеффа Безоса рассказала, каково встречаться с миллиардером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Жить с Джеффом Безосом — это каждый день проходить мастер-классы", — поделилась Лорен Санчес.

По словам Санчес, Безос помогает ей в работе.

"Чему он действительно меня научил, так это менеджменту. Я провожу много встреч, и раньше всегда выступала на них первой. Однажды он сказал мне: "Нет, нет и еще раз нет. Ты босс. Ты говоришь последней. Сначала позволь всем высказаться, чтобы твое мнение не повлияло на их слова", — вспомнила она один из его советов.

Лорен отметила, что Джефф также советовал ей не проводить совещания длительностью больше часа и просить помощника составлять конспект в процессе встречи.

"Я не знаю, как он это делает. Он может часами читать документы", — добавила она.

"Нам нравится быть вместе. Мы путешествуем вместе. Мы работаем вместе. Мы все время вместе", — подытожила Санчес.

Джефф Безос и Лорен Санчес встречаются с 2019 года. На момент начала романа оба состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Жерар Пике опубликовал первое фото с новой девушкой, с которой изменял Шакире.

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