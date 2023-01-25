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11 минут назад

Пашу рассказал, что в 2000-х годах в него стреляли

Елена Прошина

Гендиректор лейбла Black Star Павел Курьянов (Пашу) рассказал, что в середине 2000-х годов пережил покушение на убийство. Его слова приводит StarHit.

Пашу рассказал, что в 2000-х годах в него стреляли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курьянов отметил, что в то время он часто проводил время с Вальтером Леруссе (партнером по бизнесу) и певцом Тимати (Тимур Юсупов), который является его другом. По его словам, тогда было легко пересечься с криминальными авторитетами, но их веселая и бесшабашная компания не задумывалась об этом.

«У меня была ситуация, когда я не пустил человека в клуб, а через два года он меня где-то нашел и была драка, потом вторая драка, а после они меня около подъезда поймали и стреляли в меня», — рассказал Курьянов.

Последний инцидент заставил его отнестись к произошедшему серьезно и написать заявление в полицию. За этим последовало длительное разбирательство. О том, как оно завершилось Курьянов не стал рассказывать, но заявил, что пару лет назад снова пересекся с криминальным авторитетом. Он сам подсел к нему, признавшись, что осознал свои ошибки и попросил прощения.

Шоу-бизнес,Павел Курьянов,Тимати,
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