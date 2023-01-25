Ургант отменил концерт в Москве

«Концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять, и тебе не понять этого движения...», - пояснил Ургант в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).