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11 минут назад

Ургант отменил концерт в Москве

Илья Родин

Григорий Ургант (альтер-эго телеведущего Ивана Урганта) отменил концерт в Москве, который должен был пройти 2 февраля на одной из площадок дизайн-завода «Флакон». Об этом пишет РБК.

Ургант отменил концерт в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что концерт был запланирован на 2 октября 2022 года. Позже мероприятие перенесли на февраль.

«Концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять, и тебе не понять этого движения...», - пояснил Ургант в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Телеведущий призвал фанатов «не поддаваться панике» и ждать следующего концерта.

Ранее певица Монеточка* (признана в России иноагентом) объявила в соцсетях, что отменяет в силу ряда обстоятельств концерты в пяти крупных российских городах.

Певица подчеркнула, что надеется когда-нибудь снова выступить в России.

*Признана Минюстом иноагентом

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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