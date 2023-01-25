Ургант отменил концерт в Москве

Григорий Ургант (альтер-эго телеведущего Ивана Урганта) отменил концерт в Москве, который должен был пройти 2 февраля на одной из площадок дизайн-завода «Флакон». Об этом пишет РБК.
Отмечается, что концерт был запланирован на 2 октября 2022 года. Позже мероприятие перенесли на февраль.
«Концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: «Мне не понять, и тебе не понять этого движения...», - пояснил Ургант в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Телеведущий призвал фанатов «не поддаваться панике» и ждать следующего концерта.
Ранее певица Монеточка* (признана в России иноагентом) объявила в соцсетях, что отменяет в силу ряда обстоятельств концерты в пяти крупных российских городах.
Певица подчеркнула, что надеется когда-нибудь снова выступить в России.
*Признана Минюстом иноагентом