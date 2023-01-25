Лолита пожалела о покупке квартир в Москве

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью «Московскому комсомольцу», что искренне сожалеет о покупке квартир в Москве.

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«Если бы я была умнее, не накупала бы столько квартир, сколько у меня есть на данный момент», - подчеркнула артистка.

Лолита отметила, что приобретенная на гонорары от концертов недвижимость в настоящее время требует постоянного ухода, ремонта. В частности, в квартирах нередко случаются протечки.

Певица пояснила, что детство провела в коммунальной квартире. Она полагала, что обладание собственным жильем - «это круто». С годами ей удалось понять, что недвижимость никому не нужна, ничего не стоит.

По словам Лолиты, многие ее коллеги сдают жилье в столице. Для нее это неприемлемо, так как она не любит, «когда [съемщики] «убивают» квартиры».