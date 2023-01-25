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8 минут назад

Кучера заработал 250 тысяч рублей на рекламе после интервью Дудю*

Елена Прошина

Актер Оскар Кучера за неделю после интервью журналисту Юрию Дудю заработал на рекламе в Telegram 253 тысячи рублей. Размер дохода подсчитал StarHit.

Кучера заработал 250 тысяч рублей на рекламе после интервью Дудю*
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что сразу после выхода интервью аудитория у Кучеры в Telegram-канале стала активно расти. За неделю количество подписчиков у него выросло более чем на 16 тысяч человек. Актер решил воспользоваться моментом и с 17 января стал активно размещать рекламу. Только в этот день он опубликовал у себя три коммерческих поста. Позже это число стало доходить до пяти-шести в день.

По данным StarHit, за час рекламы в топе и 24 часа в ленте Кучера берет 12 тысяч рублей. Если же заказчик хочет, чтобы пост висел и не удалялся, то придется заплатить 13 тысяч рублей. Таких реклам за неделю у актера в мессенджере оказалось 23. Соответственно, если перевести это в деньги, то выйдет минимум 253 тысячи рублей. И это только за рекламу в Telegram.

*признан в России иноагентом

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,
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