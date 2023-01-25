СМИ: Вайкуле пригласила на свой фестиваль иноагентов и украинцев

Певица Лайма Вайкуле пригласила на свой фестиваль в Юрмале музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом в России), певца Валерия Меладзе и комика Максима Галкина (признан иноагентом в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на помощницу певицы.
По ее словам, также на фестиваль приглашены украинские артисты.
Фестиваль «Лайма Рандеву» с 2015 года проводится в Юрмале в концертном зале «Дзинтари».
Летом 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Вайкуле въезд в Россию. Он подчеркивал, что иностранцы, «публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах».