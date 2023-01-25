В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
43 минуты назад

СМИ: Вайкуле пригласила на свой фестиваль иноагентов и украинцев

Мария Иванова

Певица Лайма Вайкуле пригласила на свой фестиваль в Юрмале музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом в России), певца Валерия Меладзе и комика Максима Галкина (признан иноагентом в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на помощницу певицы.

СМИ: Вайкуле пригласила на свой фестиваль иноагентов и украинцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, также на фестиваль приглашены украинские артисты.

Фестиваль «Лайма Рандеву» с 2015 года проводится в Юрмале в концертном зале «Дзинтари».

Летом 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Вайкуле въезд в Россию. Он подчеркивал, что иностранцы, «публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Андрей Макаревич,Валерий Меладзе,Дмитрий Кузнецов,Лайма Вайкуле,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители