Поргина рассказала о последних словах Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала в беседе с «Московским комсомольцем», какими были последние слова актера.
По словам Людмилы Андреевны, перед смертью супруг сказал, что уходит со спокойной душой, ведь он полностью реализовал себя как актер.
«Я снялся в стольких фильмах, записал столько дисков, но самая моя большая благодарность Богу, что он подарил мне тебя. Я делал все это для тебя, чтобы ты мной гордилась. Я ухожу в мир со спокойной душой, где слезы только от любви, поэтому не плачь», - рассказала супруга артиста.
Она также добавила, что именно поэтому на похоронах Караченцова она просила всех присутствующих не плакать.
Ранее стало известно, что Людмила Поргина попала в больницу из-за приступа подагры. По ее словам, из-за болезни у нее посинели руки. При этом она добавила, что врачи очень хорошо к ней относятся, а после новостей о госпитализации ей многие позвонили, чтобы справиться о здоровье.