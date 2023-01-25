Поргина рассказала о последних словах Караченцова

«Я снялся в стольких фильмах, записал столько дисков, но самая моя большая благодарность Богу, что он подарил мне тебя. Я делал все это для тебя, чтобы ты мной гордилась. Я ухожу в мир со спокойной душой, где слезы только от любви, поэтому не плачь», - рассказала супруга артиста.