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58 минут назад

Поргина рассказала о последних словах Караченцова

Елена Прошина

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала в беседе с «Московским комсомольцем», какими были последние слова актера.

Поргина рассказала о последних словах Караченцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Людмилы Андреевны, перед смертью супруг сказал, что уходит со спокойной душой, ведь он полностью реализовал себя как актер.

«Я снялся в стольких фильмах, записал столько дисков, но самая моя большая благодарность Богу, что он подарил мне тебя. Я делал все это для тебя, чтобы ты мной гордилась. Я ухожу в мир со спокойной душой, где слезы только от любви, поэтому не плачь», - рассказала супруга артиста.

Она также добавила, что именно поэтому на похоронах Караченцова она просила всех присутствующих не плакать.

Ранее стало известно, что Людмила Поргина попала в больницу из-за приступа подагры. По ее словам, из-за болезни у нее посинели руки. При этом она добавила, что врачи очень хорошо к ней относятся, а после новостей о госпитализации ей многие позвонили, чтобы справиться о здоровье.

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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