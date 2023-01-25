«Все говорили по-русски»: Радзюкевич высказался о работе с Зеленским

Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич высказался о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским во времена, когда последний еще был артистом. Как сообщает Stolica-s, Радзюкевич признался, что тогда будущий политик казался ему нормальным парнем с отличным чувством юмором.
Сперва Зеленский и Радзюкевич работал в рамках шоу «Слава богу, ты пришел», а после стали сниматься в различных сериалах. Тогда у них не было конфликтов. Радзюкевич считает, что лицемером будущий президент стал значительно позже.
«"Сватов" снимали в Киеве и в Москве. И ни с какой стороны не было агрессии. На съемочной площадке все говорили по-русски. В том числе Владимир Зеленский… А сейчас для меня он убийца и фашист. Враг», — заявил Радзюкевич.
Сам актер в первую очередь мучается от того, что из-за действий бывшего коллеги страдает его родная страна. В первую очередь Эдуард недоволен отменой российской культурой и изоляцией России. Однако победить таким образом государство невозможно, поскольку народ страны «вырос за железным занавесом», подчеркнул Радзюкевич.
Режиссер добавил, что поддерживает российских солдат на передовой. Он неоднократно думал поддержать военнослужащих, однако пока отправиться туда ему не позволяет здоровье.