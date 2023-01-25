«Все говорили по-русски»: Радзюкевич высказался о работе с Зеленским

Актер и режиссер Эдуард Радзюкевич высказался о работе с президентом Украины Владимиром Зеленским во времена, когда последний еще был артистом. Как сообщает Stolica-s, Радзюкевич признался, что тогда будущий политик казался ему нормальным парнем с отличным чувством юмором.

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Сперва Зеленский и Радзюкевич работал в рамках шоу «Слава богу, ты пришел», а после стали сниматься в различных сериалах. Тогда у них не было конфликтов. Радзюкевич считает, что лицемером будущий президент стал значительно позже.

«"Сватов" снимали в Киеве и в Москве. И ни с какой стороны не было агрессии. На съемочной площадке все говорили по-русски. В том числе Владимир Зеленский… А сейчас для меня он убийца и фашист. Враг», — заявил Радзюкевич.

Сам актер в первую очередь мучается от того, что из-за действий бывшего коллеги страдает его родная страна. В первую очередь Эдуард недоволен отменой российской культурой и изоляцией России. Однако победить таким образом государство невозможно, поскольку народ страны «вырос за железным занавесом», подчеркнул Радзюкевич.