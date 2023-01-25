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29 минут назад

Слепакова призвали лишить российского гражданства

Мария Иванова

Сенатор Константин Долгов предложил лишить комика Семена Слепакова российского гражданства из-за новой песни. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Слепакова потребовали лишить гражданства России
Фото: ТАССТАСС

Песню, о которой идет речь, Слепаков исполняет от лица Родины, - она поет одному из своих сыновей, что «нет ничего лучше смерти в бою». В песне Родина говорит, что она «не очень хорошая мама, но зато великая страна».

По мнению Долгова, в песне есть признаки дискредитации российской армии, поэтому концерты Слепакова в России, включая корпоративы, необходимо запретить.

«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать», - сказал сенатор.

Слепаков выступил в Израиле с песней на иврите

В марте 2022 года стало известно, что Слепаков уехал в Израиль. На 2023 год у комика запланирован большой гастрольный тур, включающий выступления на Бали, в Австралии, Латвии, Эстонии, Испании, Германии, Франции, Британии и в других странах.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Константин Долгов,
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