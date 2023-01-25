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14 минут назад

Юмориста Слепакова требуют лишить гражданства за колыбельную о смерти солдата

Газета.Ru

Юмориста Семена Слепакова потребовали лишить гражданства и финансирования в России за колыбельную о смерти солдата. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Слепакова требуют лишить гражданства за колыбельную о смерти солдата
Фото: ТАССТАСС

У себя в социальных сетях переехавший в Израиль бывший резидент Comedy Club опубликовал «колыбельную» от лица матери, один из сыновей которой погиб в бою. По словам сенатора Константина Долгова, за дискредитацию ВС РФ юмориста нужно лишить гражданства и запретить ему концертную деятельность в России, в частности, выступления на корпоративах.

По мнению Долгова, в стране, где Слепаков сейчас проживает, такую шутку бы не оценили.

«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать», — сказал сенатор.

Колыбельная появилась в соцсетях Слепакова 24 января. «А теперь героем воротился обратно, Целых девять месяцев страну защищал, Скоро мы ему установим оградку И красивый памятник – мэр обещал. Баю-бай, баю-бай, Все враги подохнут, а мы попадем в рай, Все враги подохнут, а мы попадем в рай, Баю-бай, баю-бай», — в частности, поется в песне.

Шоу-бизнес,Семен Слепаков,Константин Долгов,Верховный суд,
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