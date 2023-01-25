Все концерты Меладзе в России отменили

Концерт певца Валерия Меладзе в Красноярске, который должен был состояться 2 мая, отменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу билетного оператора.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего на 2023 год у исполнителя были запланированы несколько выступлений — в Москве, Барнауле, Красноярске и Иркутске. Сейчас онлайн-кассы закрыли продажи билетов на мероприятия, а упоминания о выступлениях в российских городах на официальном сайте певца пропали — сейчас там указаны лишь тур по Израилю и Кипру.

Напомним, что после начала спецоперации Меладзе осудил действия Москвы на Украине, однако продолжал периодически выступать в России. В начале января в Сети распространилось видео, на котором Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей частной вечеринки в Дубае. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, а в Госдуме его призвали лишить всех званий.