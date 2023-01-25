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1 час назад

СМИ: особняк из клипов Моргенштерна* выставили на продажу за 80 млн

Мария Иванова

«Комсомольская правда» рассказала, что в Новой Москве выставили на продажу особняк, который снимал рэпер Алишер Моргенштерн (признан иноагентом в России). Дом планируют продать за 80 миллионов рублей.

СМИ: особняк из клипов Моргенштерна* выставили на продажу за 80 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дом находится в одном из микрорайонов под Троицком, рядом - дубовая роща и выезд на Калужское шоссе. В доме есть гараж на две машины, две террасы, 20-метровый бассейн, сауна, а расположен он на участке в 13 соток.

«КП» отмечает, что рэпер несколько раз показывал особняк в своих клипах.

Журналисты газеты устроили встречу с риелтором, занимающейся продажей дома. Она подчеркнула, что особняк никогда не принадлежал рэперу.

«Мы уже не знаем, как от этой славы отбиться. Он его не покупал, а только арендовал. Исправно платил, а если снимал какой-то клип в доме - доплачивал», - подчеркнула она.

По данным «КП», Моргенштерн* снимал дом за 250 тысяч рублей, сейчас его арендует компания друзей за 300 тысяч в месяц. В ремонт дома нужно вложить от трех до пяти миллионов рублей, отмечает газета.

В конце 2021 года Моргенштерн* переехал в Дубай. Его двоюродный брат Максим Штерн рассказывал журналистам, что рэпер распродал почти все имущество и бизнес в России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,
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